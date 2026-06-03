Спасшую ребенка от педофила тюменку наградили почетной грамотой

Как рассказала местная жительница, педофил проживал в том же доме и был соседом ребенка. Он обычно вел себя спокойно, но выпивал. Установлено, что 28 мая на улице Судостроителей 44-летний мужчина силой затащил ребенка в подъезд. Ему предъявлено обвинение, он просидит в СИЗО до 28 июля.