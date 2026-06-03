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Спасшую ребенка от педофила тюменку наградили почетной грамотой

Спасшую пятилетнюю девочку в Тюменской области Юлию Алферову наградили почетной грамотой. Ее вручили представители регионального управления МВД.

Спасшую пятилетнюю девочку в Тюменской области Юлию Алферову наградили почетной грамотой. Ее вручили представители регионального управления МВД.

Инцидент произошел, когда Юлия направлялась в гости к матери. Проезжая мимо соседнего дома, она интуитивно свернула во двор. Услышав крики детей, пытавшихся остановить мужчину, Юлия бросила автомобиль и поспешила на помощь.

— Девушка продемонстрировала пример чуткости и гражданской ответственности. Услышав крики ребенка о помощи, она не проигнорировала их, а немедленно поспешила на помощь, — передает официальный сайт ведомства.

Как рассказала местная жительница, педофил проживал в том же доме и был соседом ребенка. Он обычно вел себя спокойно, но выпивал. Установлено, что 28 мая на улице Судостроителей 44-летний мужчина силой затащил ребенка в подъезд. Ему предъявлено обвинение, он просидит в СИЗО до 28 июля.

Учителя физкультуры задержали за совращение школьниц в Воронеже. Он занимался сексом с девочками 14 и 15 лет, публично трогал их за интимные места и фотографировал. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала и узнала у психолога, как защитить ребенка от таких ситуаций.