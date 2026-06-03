Роскачество разработает ГОСТ на корпоративное питание

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает ГОСТ на корпоративное питание, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
«Стандарт, о котором мы ранее еще не говорили, хотя работа с экспертами, при этом с экспертами из РСПП и с экспертами отраслевыми, велась достаточно давно, — это ГОСТ на корпоративное питание», — сказал он.
По словам Протасова, в соответствии с исследованиями, самочувствие коллектива улучшается более чем на 25%, если в компании правильно организовано корпоративное питание.
«Вот теперь мы создали стандарт в рамках нашего технического комитета, который имеет по сути три уровня. Это и безопасность корпоративного питания, его качество с точки зрения сбалансированности меню — использование функциональных продуктов, то есть здоровое питание. Ну и третье — это цифровая прозрачность», — отметил глава Роскачества.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.