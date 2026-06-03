В здоровых лесах разрешат использовать пестициды для борьбы с вредителями

Правительство РФ обновило правила санитарной безопасности в лесах, соответствующее постановление опубликовано на pravo.gov.ru. Документ вступит в силу 1 сентября.
Одно из ключевых нововведений — возможность проведения профилактики по защите от вредных организмов пока еще здоровых лесов и ослабленных лесных насаждений. Речь идет о лечении деревьев, применении пестицидов и удобрений, улучшении условий обитания насекомоядных птиц и насекомых-энтомофагов, пояснила «Ъ» начальник управления защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Елена Бусыгина.
Существует десять категорий санитарного состояния деревьев, включая здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие, погибшие и шесть видов погибших (свежий сухостой, свежий ветровал, свежий бурелом, старый сухостой, старый ветровал и старый бурелом). Сейчас профилактика — в том числе сплошная и выборочная рубка — разрешена только в сильно ослабленных, усыхающих и погибших лесах, так как именно в них отмечается массовое распространение вредных насекомых.
«При этом в здоровых и ослабленных лесных насаждениях отмечаются отдельные случаи их распространения, — пояснила “Ъ” Елена Бусыгина.— Разрешение на проведение профилактических мероприятий по защите лесов здесь позволит не допустить их массового распространения, причем не проводя сплошные и выборочные санитарные рубки».
В феврале 2026 года зампредседателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко обнародовал данные, согласно которым площадь лесных массивов в РФ, заселенных жуками-вредителями, составляет порядка 4,4 млн га, из которых 1,1 млн га нуждаются в защите. «Причем речь не только о стволовых вредителях: основную долю составляют хвое- и листогрызущие виды, включая непарного и сибирского шелкопряда», — пояснял сенатор.