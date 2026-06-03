В здоровых лесах разрешат использовать пестициды для борьбы с вредителями

Существует десять категорий санитарного состояния деревьев, включая здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие, погибшие и шесть видов погибших (свежий сухостой, свежий ветровал, свежий бурелом, старый сухостой, старый ветровал и старый бурелом). Сейчас профилактика — в том числе сплошная и выборочная рубка — разрешена только в сильно ослабленных, усыхающих и погибших лесах, так как именно в них отмечается массовое распространение вредных насекомых.