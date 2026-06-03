Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: война с Ираном не повлияла на поставки Украине американского оружия

Европейские страны продолжают закупать у США вооружение для передачи Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил 3 июня, что американо-израильская война с Ираном никак не повлияла на поставки оружия из США на Украину. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

По словам Рубио, вооружения продолжают передаваться Киеву через программу PURL без каких-либо препятствий, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. В рамках этой инициативы европейские страны НАТО фактически взяли на себя обязательство закупать у США оружие за свои деньги и безвозмездно направлять его Украине.

Ранее данную информацию подтвердил также генсек НАТО Марк Рютте. Во время визита в Киев он заявил о выделении странами альянса почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL, подчеркнув, что эта поддержка будет продолжаться и далее.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше