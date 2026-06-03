Рубио: война с Ираном не повлияла на поставки Украине американского оружия

По словам Рубио, вооружения продолжают передаваться Киеву через программу PURL без каких-либо препятствий, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. В рамках этой инициативы европейские страны НАТО фактически взяли на себя обязательство закупать у США оружие за свои деньги и безвозмездно направлять его Украине.