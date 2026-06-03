На Солнце произошел мощный взрыв: в чем главная опасность явления

В 10:00 мск в среду произошла мощная вспышка, разорвавшая облако нейтрального водорода в короне. В таком состоянии водород непрозрачен для солнечного излучения, так как фотоны ионизируют его и полностью поглощаются. В ИКИ РАН рассказали о последствиях этого явления. Оказалось, что большой опасности нет. Пока не ясно, вызовет ли эта вспышка череду магнитных бурь. Но ученые заявили, что облако, которое образовалось из-за взрыва на Солнце, все равно придет к Земле. Оно частично проникнет в атмосферу, остынет и осядет в горных породах, океанах или будет поглощена растениями.