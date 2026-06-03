Минздрав: ИИ поможет повысить выявляемость рака молочной железы более чем на 60%

Исследование проводилось в два этапа. Сначала маммограммы проанализировали врачи-рентгенологи без применения ИИ. Результаты сравнивались с данными, которые представил искусственный интеллект. Как отмечают авторы исследования, ИИ-скрининг позволяет врачу обратить внимание на малозаметные изменения, которые могут быть пропущены при визуальном чтении снимков.