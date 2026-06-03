Тимати похвастался редким белым Lamborghini Diablo за 36 миллионов рублей

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, похвастался перед подписчиками в Instagram* автомобилем Lamborghini Diablo белого цвета.
Модель, являющаяся одним из самых известных спорткаров итальянского бренда, пользуется высоким спросом среди коллекционеров по всему миру. Стоимость такого автомобиля на вторичном рынке может превышать 36 миллионов рублей.
Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении Юнусова. Причиной стала поддержка музыкантом специальной военной операции на Украине. Сам артист заявил, что ему «по фигу» на европейские санкции.
22 января бывшая девушка Тимура Юнусова Анастасия Решетова сообщила, что выходит замуж. В комментариях к публикации об этом в личном блоге она подтвердила, что ответила на предложение согласием, но не уточнила имя жениха. 24 января девушка опровергла сообщения о романе с сыном миллиардера Александра Абрамова Егором.
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