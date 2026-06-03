Тимати похвастался редким белым Lamborghini Diablo за 36 миллионов рублей

22 января бывшая девушка Тимура Юнусова Анастасия Решетова сообщила, что выходит замуж. В комментариях к публикации об этом в личном блоге она подтвердила, что ответила на предложение согласием, но не уточнила имя жениха. 24 января девушка опровергла сообщения о романе с сыном миллиардера Александра Абрамова Егором.