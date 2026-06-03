Глава ВТБ Костин рассказал, куда выгоднее всего вложить миллион рублей

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в нынешних условиях оптимальным вариантом будет положить миллион рублей на депозит с планируемым сроком на один год. В качестве второго источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации. Об этом он сообщил в среду, 3 июня, на пресс-конференции.
— Во-первых, рубль укрепляется, и на этом фоне 10−11 процентов, мне кажется, это очень хорошая ставка. Во-вторых, на каком-то этапе я смогу вам посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Рынок очень волатильный, он, к сожалению, подвержен очень сильному влиянию геополитических факторов и даже не только связанных с нашей страной, но еще теперь и с Персидским заливом и так далее, — приводит его слова РБК.
По его словам, корпоративные облигации надежных компаний могут стать хорошим дополнением к инвестиционному портфелю.
Для того чтобы получать пассивный доход от банковских вкладов, равный прожиточному минимуму, гражданам потребуется около 2,6 миллиона рублей. Для уровня средней зарплаты эта сумма возрастает до 13,2 миллиона рублей, а для желаемого уровня дохода — почти до 23,8 миллиона. Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Родин.