Глава ВТБ Костин рассказал, куда выгоднее всего вложить миллион рублей

— Во-первых, рубль укрепляется, и на этом фоне 10−11 процентов, мне кажется, это очень хорошая ставка. Во-вторых, на каком-то этапе я смогу вам посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Рынок очень волатильный, он, к сожалению, подвержен очень сильному влиянию геополитических факторов и даже не только связанных с нашей страной, но еще теперь и с Персидским заливом и так далее, — приводит его слова РБК.