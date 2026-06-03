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На федеральной трассе Калининград — Нестеров грузовик столкнулся с легковушкой, погиб человек

Авария произошла в районе посёлка Холмы.

Источник: Клопс.ru

В Гвардейском районе возле посёлка Холмы грузовой автомобиль столкнулся с Volkswagen. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 3 июня.

Авария произошла около 16:58 на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. На место приехали медики скорой помощи, но пассажира легковушки спасти не удалось. Обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы.

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