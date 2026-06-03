Арина Соболенко назвала главную ошибку в матче с Дианой Шнайдер на «Ролан Гаррос»

— Считаю, у меня были вполне хорошие возможности во втором сете, но я их завалила, а после этого она здорово заиграла. Не знаю, когда в последний раз проигрывала 10 геймов подряд. Полагаю, ментально угодила в очень глубокую и темную яму, не смогла выбраться из нее, — рассказала спортсменка на пресс-конференции.