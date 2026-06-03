Арина Соболенко назвала главную ошибку в матче с Дианой Шнайдер на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Арина Соболенко в среду, 3 июня, заявила, что ее главной ошибкой в матче с россиянкой Дианой Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 стала невозможность ментально восстановиться после второго сета, который завершился со счетом 5:7 в пользу представительницы России.
— Считаю, у меня были вполне хорошие возможности во втором сете, но я их завалила, а после этого она здорово заиграла. Не знаю, когда в последний раз проигрывала 10 геймов подряд. Полагаю, ментально угодила в очень глубокую и темную яму, не смогла выбраться из нее, — рассказала спортсменка на пресс-конференции.
Встреча Соболенко и Шнайдер завершилась со счетом 6:3, 5:7, 0:6, передает «Чемпионат».
Диана Шнайдер впервые в своей карьере смогла пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема». После победы спортсменка заявила, что «потеряла дар речи» от счастья, и призналась, что игра проходила в непростых ветреных условиях. Она отметила, что пыталась подстроиться под игру беларуски, а в третьем сете «наконец поймала свой ритм».