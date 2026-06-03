Курорт в Тюменской области включили в список инвестпроектов федзначения

Список туристических инвестиционных проектов федерального значения пополнился проектом термального курорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Развитие туристической инфраструктуры является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Решение о внесении проекта в список было принято по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. На мероприятии губернатор Тюменской области Александр Моор представил проект курорта спортивно-оздоровительного формата «Жемчужина Сибири». По нему планируется возвести 12 туристических объектов с общим объемом более 2,8 тыс. номеров. Для гостей будет создана спортивная и образовательная инфраструктура, крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Строительство продлится до 2035 года.
Также на заседании обсудили ход создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». В настоящее время регионы — участники программы перешли от проектных проработок к реальному строительству и системному привлечению частных инвестиций.
«“Пять морей и озеро Байкал” — самый масштабный проект государственно-частного партнерства в туризме. В рамках него в России создаются круглогодичные морские курорты. Перечень регионов и проектов утвержден нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. На них по нацпроекту “Туризм и гостеприимство” предусмотрено более 100 млрд рублей», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.