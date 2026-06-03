Курорт в Тюменской области включили в список инвестпроектов федзначения

Решение о внесении проекта в список было принято по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. На мероприятии губернатор Тюменской области Александр Моор представил проект курорта спортивно-оздоровительного формата «Жемчужина Сибири». По нему планируется возвести 12 туристических объектов с общим объемом более 2,8 тыс. номеров. Для гостей будет создана спортивная и образовательная инфраструктура, крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Строительство продлится до 2035 года.