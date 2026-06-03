Фестиваль «Кантата» объявил образовательную программу 2026 года в Калининграде

VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» (12+) совместно с Калининградским филиалом Государственной Третьяковской галереи анонсировали образовательную программу, которая пройдёт с 13 по 16 июня. В течение четырёх дней зрительный зал, лекторий и атриум галереи превратятся в площадку для живого общения с ведущими, лекций и кинопоказов, сообщила пресс-служба «Фестивальной дирекции».
«С момента своего открытия Третьяковская галерея в Калининграде является площадкой образовательной программы фестиваля “Кантата”. Второй год подряд мы принимаем фестиваль в своих стенах. В этот раз событие выходит за привычные рамки: впервые в истории нашего сотрудничества в стенах галереи состоится не только просветительская, но и концертная программа», — поделилась Камиля Байдильдина, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по просветительской деятельности и работе с посетителями, директор филиала в Калининграде.
Байдильдина также отметила, что для музея, где привыкли говорить на языке зримых образов, включение живой музыки в ткань фестиваля — важный шаг. Так, 13 июня в атриуме филиала выступит солист Алексей Курсанов (тенор), который вместе с пианистом Марк Ваза исполнит вокальный цикл Франца Шуберта «Зимний путь».
Особенностью программы станут встречи с уникальными специалистами. В субботу в 13:00 доктор искусствоведения Татьяна Юденкова прочитает лекцию о Павле Третьякове и истории создания знаменитого музея, а в воскресенье в это же время представитель музея «Собрание» МГУ имени М. В. Ломоносова Анна Савченкова погрузит гостей в мир старинной музыки на лекции «На крыльях клавесина».
Отдельный блок посвятят кинематографу: при поддержке «Мосфильма», «Ленфильма» и Госфильмофонда галерея покажет классические ленты «Мусоргский», «Чайковский» и «Ленинградская симфония», а также современное документальное кино. Зрители увидят фильм «Казус Мосолова, или история одной репетиции» режиссёра Владимира Алёникова, документальную работу «Первые» о переселенцах в Калининградскую область (партнёр — БФУ им. И. Канта) и калининградскую картину «Врачеватель земли» о современных аграриях.
Кульминацией музыкальной части станет выступление в атриуме галереи 15 июня в 14:00 Камерного оркестра под управлением Михаила Кирхгоффа с программой «Странная струнная сказка».
Зарегистрироваться на бесплатные мероприятия можно на официальном сайте калининградского филиала Третьяковской галереи. Количество мест ограничено.