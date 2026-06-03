Фестиваль «Кантата» объявил образовательную программу 2026 года в Калининграде

«С момента своего открытия Третьяковская галерея в Калининграде является площадкой образовательной программы фестиваля “Кантата”. Второй год подряд мы принимаем фестиваль в своих стенах. В этот раз событие выходит за привычные рамки: впервые в истории нашего сотрудничества в стенах галереи состоится не только просветительская, но и концертная программа», — поделилась Камиля Байдильдина, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по просветительской деятельности и работе с посетителями, директор филиала в Калининграде.