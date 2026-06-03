Структурам ГАП «Ресурс» с активами в Черноземье угрожает банкротство

ГАП «Ресурс» создана в 2002 году и является одним из крупнейших производителей мяса в России. Основным бенефициаром бизнеса считается Виктор Наурузов. В портфеле группы — бренды «Владимирский стандарт», «Благояр», «Наша птичка», «Дым Дымыч». По собственным данным компании, в 2025 году она выпустила 1,05 млн тонн мяса птицы в живом весе, что на 1,86% меньше, чем в 2024-м. Аналитики Infoline по итогам 2024 года оценили общую выручку группы в 268 млрд руб. (рост на 36% год к году). В целом с мая 2025 года по май 2026 года контрагенты подали к птицефабрикам ГАП «Ресурс» исков на 4,8 млрд руб., сообщало ранее отраслевое издание Shopper’s.