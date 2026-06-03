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В Правдинском районе Калининградской области прошла акция «Вода России»

С береговой линии водохранилища собрали 4 кубометра отходов.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Вода России» прошла на Правдинском водохранилище в Правдинском районе Калининградской области. Мероприятие организовали по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.

К уборке береговой линии присоединились сотрудники профильных ведомств и волонтеры. Совместными усилиями они очистили от мусора как популярные места отдыха жителей, так и труднодоступные участки побережья.

В результате с береговой линии собрали четыре кубометра смешанных отходов. Часть мусора удалось отсортировать: более одного кубометра полезных фракций региональный оператор направил на переработку.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.