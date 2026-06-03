Новошахтинск признан лидером антирейтинга по качеству питьевой воды на Дону

Самая загрязнённая питьевая вода в Ростовской области зафиксирована в Новошахтинске. Такой вывод следует из ежегодного отчёта регионального управления Роспотребнадзора за прошлый год.
Согласно документу, несмотря на общее улучшение санитарно-химических показателей в регионе (доля нарушений снизилась с 17% до 15%), в большинстве городов Дона вода не соответствует гигиеническим нормативам.
Как уже было сказано, лидером антирейтинга по санитарно-химическим требованиям стал Новошахтинск, где 41,5% проб не соответствовали нормам. За ним следуют Каменск-Шахтинский (32,7%) и Азов (18,7%). Наименьший процент нарушений зафиксирован в Таганроге (8%), Шахтах (3,2%) и Ростове-на-Дону (1%).
По микробиологическим показателям худшие результаты показал Новочеркасск (27,1% нестандартных проб). На втором месте — Таганрог (5,7%), на третьем — Ростов-на-Дону (1%).