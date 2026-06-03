Новошахтинск признан лидером антирейтинга по качеству питьевой воды на Дону

Как уже было сказано, лидером антирейтинга по санитарно-химическим требованиям стал Новошахтинск, где 41,5% проб не соответствовали нормам. За ним следуют Каменск-Шахтинский (32,7%) и Азов (18,7%). Наименьший процент нарушений зафиксирован в Таганроге (8%), Шахтах (3,2%) и Ростове-на-Дону (1%).