В жилую застройку Аксая в ближайшие 11 лет инвестируют 31,7 млрд рублей

В рамках проекта предполагается возведение около 199 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Также планируется строительство двух детских садов на 300 мест, школы на 1,3 тыс. мест, взрослой и детской поликлиник, станции скорой помощи на три бригады, физкультурно-оздоровительного комплекса, пожарного депо, пункта охраны правопорядка, многофункционального центра и почтового отделения.