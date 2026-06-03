Как правильно готовить бобовые, чтобы организм усвоил весь белок: лайфхаки от диетолога

Бобовые — горох, фасоль и чечевица — полезны, но не всегда легко усваиваются. Диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно готовить эти продукты, чтобы сохранить максимум питательных веществ и избежать дискомфорта. Об этом пишет aif.ru.