«Самый выгодный инструмент»: глава ВТБ Костин рассказал россиянам, куда выгоднее всего вложить 1 млн рублей

«Во-первых, рубль укрепляется, и на этом фоне 10−11%, мне кажется, это очень хорошая ставка. Во-вторых, на каком-то этапе я смогу вам посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Ставка будет снижаться в следующем году, если мы придем к ставке с одной цифрой, то мы совместно поищем другие инструменты, а пока это самый выгодный вариант», — резюмировал Костин в разговоре с прессой.