В Ростове-на-Дону прошла научно-практическая конференция

Научно-практическая конференция, посвященная вопросам аллергии, прошла в Ростове-на-Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Мероприятие организовали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
На конференции собрались специалисты, которые ежедневно занимаются вопросами детского здоровья: педиатры, аллергологи-иммунологи и врачи общей практики. Основное внимание они уделили современным подходам к оказанию помощи детям с аллергическими заболеваниями. Врачи рассмотрели актуальные клинические рекомендации, обсудили новые методы терапии, а также разобрали вопросы ранней диагностики и профилактики аллергических реакций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.