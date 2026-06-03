Сенатору от Калининградской области Александру Ярошуку вручён Орден почёта

В рамках деятельности в Комитете участвовал в рассмотрении законопроектов и лично был соавтором принятых законов, касающихся урегулирования вопросов в рамках проведения СВО и направленных на повышение социального статуса военнослужащих и их семей. Были приняты изменения в закон «О ветеранах» по установлению статуса ветерана боевых действий участникам СВО, а также в закон «О гражданской обороне» в части совершенствования координации деятельности органов, осуществляющих управление гражданской обороной. Работал над поправкой об установлении статуса ветеранов боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования.