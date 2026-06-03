Прошел шесть войн, освобождал Сталинград и вошел в Берлин: удивительная судьба генерала Батова

Интересно, что по рекомендации Павла Батова исколесивший полмира Семен Побережник поступил в разведшколу. Разведчик — осведомитель, он работал в Италии и в Болгарии. Передавая сообщения о встрече болгарского царя с Гитлером и других событиях мирового уровня, по возвращению в Москву он был задержан и осужден, как предатель. Приговор — десять лет лагерей и два года спецпоселения. Семен Побережник полностью отбыл свой срок, а после освобождения отыскал Батова, который вновь сыграл в его судьбе важную роль… Заставил органы пересмотреть дело своего спасителя. В результате разведчик получил не только «чистый» паспорт, но и два оклада, а также награду за участие в войне Испании, польскую медаль «За нашу и вашу свободу», орден Отечественной войны II степени. К слову, самого Батова за проявленное мужество в Испании наградили орденами Ленина и Красного Знамени.