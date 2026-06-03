Роман нижегородского писателя Прилепина вошел в шорт-лист «Большой книги»

Роман нижегородского писателя Захара Прилепина «Тума» (18+) попал в короткий список премии «Большая книга». Об этом сообщили организаторы премии.
Книга Прилепина вышла в 2025 году. Она повествует о ранних годах жизни донского казака и атамана Степана Разина. При этом роман, по признанию его автора, является первой частью трилогии.
Кроме того, в шорт-лист премии в номинации «Художественная проза» вошли следующие произведения: «Юдоль» (Михаил Елизаров), «Попович» (Сергей Шаргунов), «Всклянь» (Коля Андреев), «Царствие мне небесное» (Вера Богданова), «Закрепщик» (Алексей Колесников), «Черты лица» (Елена Долгопят), «Крууга» (Анна Лужбина), «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» (Сергей Носов), «В начале было Слово — в конце будет Цифра» (Маргарита Симоньян).
Итоги подведут уже 20 декабря 2026 года.