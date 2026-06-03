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Обанкротившийся «Тамбовспецмаш» оспорил платежи ФНС на 22 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительными платежи, совершенные обанкротившимся производителем тракторов АО «Тамбовспецмаш» в пользу УФНС по региону на 22,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительными платежи, совершенные обанкротившимся производителем тракторов АО «Тамбовспецмаш» в пользу УФНС по региону на 22,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Суд применил последствия недействительности сделки к взысканиям налоговиков в пользу конкурсной массы предприятия. Жалоб на решение от сторон пока не поступало.

С ходатайством об аннулировании платежей и возврате средств обратился в январе 2024 года конкурсный управляющий «Тамбовспецмаша» Андрей Столяров. Банкротство предприятия длится уже шесть лет. Иск о несостоятельности производителя тракторов подал Россельхозбанк (РСХБ) в мае 2020 года.

«Тамбовспецмаш» был признан банкротом в октябре 2021-го. В реестр требований кредиторов общества включили долг перед РСХБ на 2,5 млрд руб. и ввели в отношении предприятия конкурсное производство. В апреле 2026-го тамбовский арбитраж продлил его до 14 октября.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовспецмаш» зарегистрировано в Тамбове в 2007 году. Основной вид деятельности — производство тракторов для сельского хозяйства. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года им выступало петербургское ликвидируемое АО «Группа Атм», чьи актуальные владельцы также не раскрываются (до 2022-го компания принадлежала Елене Варкки и Наталье Чередниченко). В 2025-м «Тамбовспецмаш», как и годом ранее, показал нулевую выручку. Чистый убыток предприятия составил 26 млн руб., что в 12 раз меньше, чем годом ранее (320 млн руб.).

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков пояснил «Ъ-Черноземье», что само по себе оспаривание платежей в пользу ФНС «не является редкостью», однако «редкостью является удовлетворение таких заявлений». «Дело в том, что ФНС является недобровольным кредитором, и понимая это, а также учитывая действующее законодательство о налогах и сборах, судьи аккуратнее подходят к оспариванию платежей», — сказал господин Пермяков.

Старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова заявила «Ъ-Черноземье», что отмены решений в таких спорах «случаются довольно часто».

«Чаще всего желающие оспорить сделку с налоговой “спотыкаются” именно о то, что довольно непросто доказать недобросовестность налогового органа. Зачастую суды отказывают в оспаривании сделок с налоговой, ссылаясь на то, что ФНС никак не могла знать о задолженности банкрота, поскольку не является аффилированным лицом», — добавила адвокат.

По мнению адвоката, советника Forward Legal Данила Бухарина, «ничего экстраординарного» в решении тамбовского арбитража нет. «Само по себе признание недействительными платежей в пользу ФНС в рамках банкротства является инструментом, который используется для восстановления справедливой очередности расчетов между кредиторами», — прокомментировал «Ъ-Черноземье» юрист.

В июне 2022-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что бывший директор «Тамбовспецмаша» получил два с половиной года лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями. Летом 2023 года ростовское ООО «Паллада» выкупило часть имущества «Тамбовспецмаша» за 334,5 млн руб.

В марте 2024 года стало известно, что российский дилер сельхозтехники ГК «Терра групп» и белорусский производитель «Гомсельмаш» запустили на площадке «Тамбовспецмаша» производство беспилотных комбайнов. Проектная мощность предприятия — до 600 единиц в год, инвестиции оценивались в 5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».