Обанкротившийся «Тамбовспецмаш» оспорил платежи ФНС на 22 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовспецмаш» зарегистрировано в Тамбове в 2007 году. Основной вид деятельности — производство тракторов для сельского хозяйства. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года им выступало петербургское ликвидируемое АО «Группа Атм», чьи актуальные владельцы также не раскрываются (до 2022-го компания принадлежала Елене Варкки и Наталье Чередниченко). В 2025-м «Тамбовспецмаш», как и годом ранее, показал нулевую выручку. Чистый убыток предприятия составил 26 млн руб., что в 12 раз меньше, чем годом ранее (320 млн руб.).