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ЛСП выступит на фестивале «Столица Закатов» в Нижнем Новгороде

Концерт популярной группы пройдет 30 августа в «Ракушке».

Источник: Комсомольская правда

Организаторы фестиваля «Столица Закатов» раскрыли имя секретного гостя одного из летних концертов. 30 августа на сцену «Ракушки» в Нижнем Новгороде выйдет ЛСП — музыкальный проект белорусского исполнителя, рэпера и автора песен Олега Савченко.

За годы существования ЛСП прошел путь от сольного проекта до одного из самых узнаваемых коллективов на русскоязычной сцене. Музыканты создали собственный стиль, в котором переплетаются речитатив, электронная музыка и поп-звучание.

Поклонников ждет большой концерт под открытым небом. Со сцены прозвучат самые известные композиции группы, среди которых «Монетка», «Кино», «Тело», «Бриллианты» и «Шиншиллы».

ЛСП давно завоевал популярность благодаря не только запоминающимся мелодиям, но и атмосферным историям, которые скрываются за каждой песней. В их творчестве соседствуют свет и тьма, нежность и ярость, радость и переживания, что делает музыку коллектива близкой для миллионов слушателей.