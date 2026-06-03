ЛСП выступит на фестивале «Столица Закатов» в Нижнем Новгороде

ЛСП давно завоевал популярность благодаря не только запоминающимся мелодиям, но и атмосферным историям, которые скрываются за каждой песней. В их творчестве соседствуют свет и тьма, нежность и ярость, радость и переживания, что делает музыку коллектива близкой для миллионов слушателей.