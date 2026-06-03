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Предприятие в Крыму приобрело новое оборудование, используя господдержку

Производитель минеральной воды закупил два современных автопогрузчика по программе льготного лизинга.

Производитель минеральной воды в Крыму смог закупить новое оборудование благодаря господдержке, доступной по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.

Предприятие приобрело два современных автопогрузчика по программе льготного лизинга. По договору с региональной лизинговой компанией льготная процентная ставка на покупку импортного погрузочного оборудования составила 8% годовых.

«Новая техника позволит компании в разы повысить эффективность логистики как в производственных цехах, так и на складах готовой продукции», — отметили в министерстве экономического развития Крыма.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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