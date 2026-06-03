В Перми изменят расписание электричек на июньские праздники

Пермская пригородная компания сообщила о расписании движения электропоездов в праздничные дни июня. Изменения введут начнут действовать с 11 по 18 июня.
Изменения затронут маршруты:
— № 6013 «Пермь-2 — Григорьевская» курсирует 12 июня, не курсирует 13 июня, с 14 июня по субботам;
— № 6015/6016 «Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2» курсируют с 11 июня по 14 июня, с 15 июня по пятницам, субботам и воскресеньям;
— № 6017/6018 «Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2» не курсируют с 11 по 14 июня, с 15 июня с понедельника по четверг;
— № 7168 «Пермь-2 — Кишерть» курсирует 11, 12, 14 июня, не курсирует 13 июня, с 15 по 18 июня, с 19 июня по пятницам, субботам, воскресеньям;
— № 6007 «Кишерть — Верещагино» курсирует 11, 12, 14 июня, не курсирует 13 июня, с 15 по 18 июня, с 19 июня по пятницам, субботам, воскресеньям;
— № 6009 «Пермь-2 — Верещагино» не курсирует 11, 12, 14 июня, курсирует 13, с 15 июня с понедельника по четверг;
— № 6191 «Кукуштан — Пермь-2» не курсирует с 12 по 14 июня, с 15 июня с понедельника по пятницу;
— № 6935/6932 «Чусовская — Рассоленко — Чусовская» не курсируют с 12 по 14 июня, с 15 июня с понедельника по пятницу;
— № 6945/6942 «Чусовская — Кын — Чусовская» курсируют с 12 по 14 июня, с 15 июня по выходным дням;
— № 7122/7121 «Яйва — Пермь-2» курсирует 12, 15 июня, не курсирует 13, 14 июня, с 15 июня по понедельникам и субботам;
— № 7124/7123 «Пермь-2 — Яйва» курсируют 11, 14 июня, не курсируют 12, 13 июня, с 15 по 18 июня, с 19 июня по пятницам, воскресеньям;
— № 7126/7125 «Кизел — Пермь-2» не курсируют 12, 15 июня, курсируют 13, 14 июня, с 16 июня со вторника по пятницу и по воскресеньям;
— № 7130/7129 «Пермь-2 — Кизел» не курсируют 11, 14 июня, курсируют 12, 13 июня, с 15 июня с понедельника по четверг и по субботам;
— № 7181 «Теплая Гора — Чусовская» курсирует 12 июня, не курсирует 13, 14 июня, далее курсирует с 15 июня по понедельникам и субботам;
— № 7182 «Чусовская — Теплая Гора» курсирует 11 июня, не курсирует 12, 13 июня, с 14 июня по воскресеньям и пятницам;
— № 7183 «Пашия — Чусовская» не курсирует 12 июня, курсирует 13, 14 июня, с 15 июня со вторника по пятницу и по воскресеньям;
— № 7184 «Чусовская — Пашия» не курсирует 11 июня, курсирует 12, 13 июня, с 14 июня с понедельника по четверг и по субботам;
— № 7188/7189 «Пермь-2 — Чусовская — Пермь-2» курсируют 12, 14 июня, не курсируют 13 июня, с 15 июня по субботам и воскресеньям.