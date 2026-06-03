Как действовать при укусе осы и отсутствии аптечки: врач дала рабочий народный совет

По словам Павловой, в яде осы содержатся гистамин и ацетилхолин, которые провоцируют резкую боль, отек и сильное жжение. Она объяснила, что, в отличие от пчелы, оса не оставляет жало в ранке, однако в место укуса легко занести грязь. Врач посоветовала сначала внимательно осмотреть ранку, а затем приложить к ней размятый лист подорожника.