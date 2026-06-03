Блогер Сардаров назвал жизнь в США адом и призвал не путать туризм и эмиграцию

Российский блогер Амиран Сардаров, известный благодаря YouTube-проекту «Дневник хача», призвал своих соотечественников не путать туризм с эмиграцией. О различиях между этими понятиями он рассказал на ПМЭФ, отметив, что сам проживал в США.
— Было большое разочарование, когда я в США попытался переехать на постоянное место жительства. Это как в анекдоте — «Вы не путайте ПМЖ с туризмом». Это рай и ад, — сказал Сардаров.
Кроме того, блогер рассказал, что в будущем планирует посещать Штаты как турист. Он подчеркнул, что ему нравятся поездки по стране, и добавил, что у него есть действующая грин-карта — документ, позволяющий иностранцам жить и работать в США, который необходимо своевременно обновлять, передает Lenta.ru.
Ранее юморист и стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России в Португалию, заявил, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в Соединенных Штатах.
С проблемами в США сталкиваются и другие знаменитые люди. Так, комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, рассказали о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и «переоцененной» медицине в Соединенных Штатах. Пара отметила отсутствие привычной для россиян возможности записаться напрямую к узкому специалисту — только к терапевту, к которому запись может занять месяц.
*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.