Власти Воронежской области подтвердили достаточный запас топлива в регионе

Как уточнили власти, лишь на одной из местных сетей в настоящий момент фиксируется нехватка АИ-92 — и сугубо по внутренним причинам. На автозаправочных станциях, относящихся к федеральным сетям, дефицита не наблюдается, ситуация оценивается как стабильная.