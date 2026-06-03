В Калининграде осуждён мужчина, вырастивший в теплице более 7,5 кг марихуаны для сбыта

Как установлено в суде, в 2025 году подсудимый вырастил в теплице наркотикосодержащее растение и приготовил к дальнейшему незаконному сбыту наркотическое средство каннабис (марихуана). Общая масса изъятой наркотической продукции составила свыше 7,5 килограмма. Все наркотики были изъяты сотрудниками полиции из незаконного оборота.