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В Калининграде осуждён мужчина, вырастивший в теплице более 7,5 кг марихуаны для сбыта

Прокуратура Ленинградского района Калининграда поддержала государственное обвинение по.

Источник: Kaliningradnews

уголовному делу в отношении 56-летнего жителя областного центра. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как установлено в суде, в 2025 году подсудимый вырастил в теплице наркотикосодержащее растение и приготовил к дальнейшему незаконному сбыту наркотическое средство каннабис (марихуана). Общая масса изъятой наркотической продукции составила свыше 7,5 килограмма. Все наркотики были изъяты сотрудниками полиции из незаконного оборота.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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