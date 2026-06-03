Кирилл Албуков из Калининградской области завоевал бронзу первенства России по смешанным боевым единоборствам

возрасте 18−20 лет. Турнир собрал более 300 спортсменов из 47 регионов страны, которые за три дня провели суммарно 500 поединков.
Калининградскую область на этих соревнованиях представлял Кирилл Албуков, воспитанник Федерации смешанного боевого единоборства Калининградской области и клуба «West Fighters», тренирующийся под руководством Олега Хромова. Спортсмен выступал в весовой категории до 65,8 килограмма.
По итогам турнира Кирилл Албуков стал бронзовым призёром первенства России. На пути к медали он одержал две победы — в ⅛ и ¼ финала, уступив лишь на стадии полуфинала.