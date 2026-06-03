По иску прокуратуры пенсионерка из Неманского района получит компенсацию за разбитое стекло автомобиля

бутылками в автомобиль 78-летней пенсионерки в тот момент, когда она заезжала во двор. В результате хулиганских действий пострадало лобовое стекло машины. Возместить причинённый ущерб мужчина отказался, и пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру.
Суд, рассмотрев иск Неманского городского прокурора, постановил взыскать с виновного в пользу потерпевшей компенсацию имущественного ущерба и морального вреда в общей сумме 34 тысячи рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.