По иску прокуратуры пенсионерка из Неманского района получит компенсацию за разбитое стекло автомобиля

бутылками в автомобиль 78-летней пенсионерки в тот момент, когда она заезжала во двор. В результате хулиганских действий пострадало лобовое стекло машины. Возместить причинённый ущерб мужчина отказался, и пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру.