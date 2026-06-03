В Воронеже пройдет семинар для предпринимателей по увеличению прибыли

Семинар для предпринимателей по увеличению прибыли пройдет 9 июня в Воронеже. Мероприятие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.
Практический интенсив посвятят управленческим ошибкам, которые мешают малому и среднему бизнесу увеличивать прибыль и устойчиво развиваться. Участникам расскажут, как выявить такие проблемы внутри компании, оценить их влияние на финансовые показатели и выстроить план действий для восстановления эффективности.
Отдельный блок будет посвящен антикризисным инструментам. Предприниматели узнают, какие шаги стоит предпринять при снижении прибыли, как восстановить финансовую устойчивость за 90 дней, оптимизировать бизнес-процессы без потери качества и не допустить повторения кризисных сценариев.
Занятие проведет антикризисный управляющий с опытом работы более 20 лет Гаянэ Нагдалян. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.