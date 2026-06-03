В Воронеже пройдет семинар для предпринимателей по увеличению прибыли

Практический интенсив посвятят управленческим ошибкам, которые мешают малому и среднему бизнесу увеличивать прибыль и устойчиво развиваться. Участникам расскажут, как выявить такие проблемы внутри компании, оценить их влияние на финансовые показатели и выстроить план действий для восстановления эффективности.