«Ледник Судного дня» опасен сразу для нескольких стран: кто в зоне риска

Стремительное таяние ледника Туэйтса, известного в народе как «Ледник Судного дня», представляет серьезную опасность для Соединенных Штатов и ряда государств Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru. Он уточнил, что в зоне потенциального затопления могут оказаться крупные города, включая американский Майами, а также азиатские мегаполисы Бангкок и Хошимин.