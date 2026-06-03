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«Хотела бы рассказывать о простых людях»: победительница фотоакции Анастасия Пономарева любит архитектуру столицы

Победителем весенней фотоакции «Лови ритмы весны» стала москвичка Анастасия Пономарева. Ее снимок покорил сотрудников нашей редакции. По условиям акции фотография украсила обложку «Вечерней Москвы». Корреспондент «ВМ» пообщалась с Анастасией и узнала, чем ее восхищает столица.

Победителем весенней фотоакции «Лови ритмы весны» стала москвичка Анастасия Пономарева. Ее снимок покорил сотрудников нашей редакции. По условиям акции фотография украсила обложку «Вечерней Москвы». Корреспондент «ВМ» пообщалась с Анастасией и узнала, чем ее восхищает столица.

— Анастасия, поздравляем с победой! Как вы отреагировали на эту новость?

— Для меня это было большой неожиданностью! В целом жизнь — это череда случайностей, которые и наполняют ее смыслом. Поэтому я не знаю…. Я просто была счастлива, что со мной произошло нечто удивительное.

— Как часто вы читаете газеты?

— Я знакома с издательским миром через друзей-журналистов. Да и в целом люблю печатные издания, в особенности музейные, или журналы, посвященные творчеству художников.

— А чем в цифровою эпоху вас продолжают цеплять печатные издания?

— В них есть особая искренность. Когда держишь в руках газету или журнал, то чувствуешь, насколько большая работа была проделана. Сейчас основная масса новостей проходит через безличные и бесчисленные новостные каналы в мессенджерах. Теряется доверие к источнику. Но именно бумажные СМИ возвращают ощущение реальности. Ведь за каждой статьей стоит живой автор со своим стилем.

— Если бы вы могли вести собственную колонку в газете, то о чем бы она была?

— Пожалуй, о человеке. Я бы хотела рассказывать о простых людях. Либо писала бы на близкую мне тему — ландшафтная архитектура.

— Какой интересный выбор! А почему именно эта тема?

— Вообще, я учусь в МАРХИ на ландшафтного архитектора. Программа связана с японской школой икебаны. Параллельно работаю проектным менеджером в ландшафтной студии, где занимаюсь организацией и реализацией садов. При этом у меня своя студия интерьерного озеленения.

— А где можно познакомиться с вашими проектами?

— Однажды моя студия и я в качестве дизайнера работали над интерьером для кадра программы «Самые честные новости» Артемия Лебедева. Для него мой друг художник создал абсолютно уникальные, ручной работы кашпо и горшки. Вот уже для них я подобрала растения, отражающие, на мой взгляд, характер и внешность Артемия. Например, розовый фаленопсис «Принц». Конечно, на контрасте с синими волосами дизайнера. Артемий не внес ни единой правки в проект. Идея ему понравилась сразу, и мы без промедления начали работу.

— Представьте, если бы вам доверили преобразить одну из улиц или столичных локаций. Каким бы был ваш проект?

— Понимаете, я убеждена, что любое пространство должно нести в себе смысл и быть наполненным вниманием к человеку! И мой проект станет таким же. Нужно делать не обычную зону отдыха со стандартными лавочками, а место, производящее и дарящее новые впечатления.

— А в чем проявляется эта индивидуальность?

— К примеру, в одном из столичных парков можно полежать на подвесных качелях-гамаках. А над головой — навес, украшенный не чем иным, как живыми цветами. Вот что цепляет, запоминается и заставляет возвращаться снова и снова. Мы живем в поистине уникальном городе, где у каждого бульвара на Бульварном кольце есть своя история, которую было бы здорово отразить.

— А какие цветы или растения ассоциируются у вас с образом современной Москвы?

— Определенно роза! Думаю, в этом есть глубокий символизм. С одной стороны, говоря о Москве, мы сразу представляем Красную площадь. А с другой — сама роза, ставшая воплощением красоты, требующая бережного ухода, но при этом защищенная шипами. Она словно говорит о том, что к прекрасному не всегда легко подступиться — нужно найти особый подход.

— Вы с таким восхищение и нежностью отзываетесь о городе…. А как проходит ваш идеальный день в Москве?

— Я люблю слегка моросящий дождь. В такие дни я вспоминаю фильм «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева. А еще пробуждается глубоко булгаковская атмосфера.

А когда небо ясное, я гуляю по Нескучному саду. Идеальный спутник в этом мини-путешествии — книга. Например, «Искусство любить» Эриха Фромма, которую я бы с удовольствием порекомендовала каждому.

КСТАТИ.

Анастасия подготовила небольшой список уникальных мест, которые стоит посетить в Москве. Обязательно загляните в тихий садик при церкви Николы в Голутвине (храм святителя Николая Чудотворца). А еще зайдите в церковь Антипы на Колымажном дворе. После чего можно заглянуть в кафе у Пушкинского музея. И, безусловно, стоит увидеть Марфо-Мариинскую обитель милосердия — архитектурный шедевр, построенный по проекту Щусева.