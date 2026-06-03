«Хотела бы рассказывать о простых людях»: победительница фотоакции Анастасия Пономарева любит архитектуру столицы

— Однажды моя студия и я в качестве дизайнера работали над интерьером для кадра программы «Самые честные новости» Артемия Лебедева. Для него мой друг художник создал абсолютно уникальные, ручной работы кашпо и горшки. Вот уже для них я подобрала растения, отражающие, на мой взгляд, характер и внешность Артемия. Например, розовый фаленопсис «Принц». Конечно, на контрасте с синими волосами дизайнера. Артемий не внес ни единой правки в проект. Идея ему понравилась сразу, и мы без промедления начали работу.