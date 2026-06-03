В Воронеже показали «Зеркало» из репертуара «Пространства “Внутри”

— Моя мама учитель русского языка и литературы, и в детстве я думал, что стена — это обязательно книжные стеллажи и полки. Тогда Бёлль был очень издаваемым писателем, я его всего перечитал и до сих пор считаю в чем-то родным. Периодически возвращаясь к этому имени, я все думал, что надо что-то сделать по его произведениям в театре. И вот мне пригодилась сюжетная линия про монтаж радиопередачи, из которой надо вырезать слово «Бог». К ней я пристегнул обожаемого Воннегута — понятно, что трагедия войны у него описана так, как ни у кого другого. Эти писатели уже в таком статусе, что им ничего не повредит, и так получилась пьеса, которую в процессе репетиций мы еще с Павлом дорабатывали. Получился такой симбиоз ХХ или XXI века… Спустя год после премьеры для меня этот спектакль как сеанс психоанализа, разговор про слияние людей в один комок — боли, радости, страхов, мечт, надежд, — пояснил Савва Савельев.