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На Дону увеличили объемы отгрузки зерна на экспорт автотранспортом

Сельхозпродукцию направляют в Ирак, Иран, Белоруссию, Турцию, Армению, Азербайджан и Пакистан.

Источник: Национальные проекты России

Объемы отгрузки зерна и продуктов его переработки на экспорт автотранспортом из Ростовской области увеличились, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Донском филиале федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК.

Специалисты проконтролировали погрузку 287 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией. Общий вес отправленных партий составил 13,5 тыс. тонн. Поставки направлялись в Ирак, Иран, Белоруссию, Турцию, Армению, Азербайджан и Пакистан. В частности, в Ирак отправили сафлор, в Иран — просо, чечевицу и нут, а в Пакистан — просо.

Перед отгрузкой продукция прошла лабораторную проверку. По результатам исследований пробы признаны соответствующими установленным требованиям качества и безопасности.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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