Александр Дугин поддержал молодежный тренд на фрикшн-максинг

Депутат Государственный думы Виталий Милонов ранее тоже оценил «монастыринг». Он считает, что новый набирающий среди молодежи тренд, суть которого заключается в уходе в монастырь на несколько недель для восстановления душевных сил, является очень хорошим и даже полезным увлечением.