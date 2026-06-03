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Александр Дугин поддержал молодежный тренд на фрикшн-максинг

Философ Александр Дугин на полях Петербургского международного экономического форума высказался в поддержку молодежного движения «фрикшн-максинг». Оно предполагает осознанный отказ от удобств современной цивилизации.

Философ Александр Дугин на полях Петербургского международного экономического форума высказался в поддержку молодежного движения «фрикшн-максинг». Оно предполагает осознанный отказ от удобств современной цивилизации.

Он также дал положительную оценку другим похожим явлениям — «избингу» и «монастырингу». По мнению Дугина, подобные стремления к упрощению жизни не являются временными трендами, а отражают потребность человека сохранить достоинство в условиях доминирования технологий, социальных сетей и крупных корпораций.

— Уйти в монастырь, противодействовать технологической цивилизации, искать опору в собственном бытии — это прекрасно. Это можно назвать трендом, поиском трудностей, а можно — просто сохранением человеческого достоинства, — передает слова философа Lenta.ru.

Депутат Государственный думы Виталий Милонов ранее тоже оценил «монастыринг». Он считает, что новый набирающий среди молодежи тренд, суть которого заключается в уходе в монастырь на несколько недель для восстановления душевных сил, является очень хорошим и даже полезным увлечением.

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