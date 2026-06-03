В Кинельском районе Самарской области начались работы по лесовосстановлению

Работы по лесовосстановлению стартовали в Кинельском районе Самарской области по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации муниципального района.
Для проведения работ выбрали два земельных участка на въезде в село Покровка сельского поселения Комсомольский. На площади почти 4 га планируется высадить 7598 сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Посадку будут выполнять вручную. При этом высадка новых деревьев станет компенсацией за зеленые насаждения, удаленные при реконструкции участка магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — западное направление».
После завершения посадочных работ специалисты продолжат ухаживать за молодыми деревьями. В течение трех лет они будут проводить агротехнические мероприятия, необходимые для приживаемости и дальнейшего роста сосен.
«Земли удачно расположены — вблизи населенного пункта. Сосновый лес положительно скажется на экологической обстановке территории. По соседству уже сейчас идет межевание участков под ИЖС для молодых семей. Надеемся, что будущий сосняк станет любимым местом прогулок семей с детьми», — сказал глава сельского поселения Комсомольский Олег Деревяшкин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.