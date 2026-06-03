Доброта космических масштабов

4 июня на большие экраны выходит яркая семейная лента «Космическая Машка» режиссера Никиты Владимирова.
Этот фильм рекомендован к просмотру всем, кто любит истории про Пеппи Длинныйчулок, ведь главная героиня — выросшая на космодроме рыжая кудрявая девчонка Машка (Азарелль Сенлис Ляфей). Ее папа (Михаил Тройник) на Международной космической станции. Пока он там, девочка приезжает в Санкт-Петербург к бабушке (Татьяна Догилева), чтобы учиться в школе. По пути она спасает раненую белку и без сомнений протягивает ладонь для рукопожатия бомжу (Константин Плотников). А в школе не вступает в заведенную иерархию, но относится ко всем так, как они того заслуживают. Это кино — неволшебная сказка, реалистичная утопия, музыкальное погружение в мир детства.
Оно поднимает целый ряд социально важных проблем: травля в школе, жизнь бездомных, права несовершеннолетних, пожирающее чувство вины, одиночество…. Но не усугубляет и не растравливает эти проблемы. Он будто напоминает, что свет есть в конце любого тоннеля. Просто иногда, чтобы выиграть в игре, надо не следовать правилам, а задавать свои, основанные на доброте, любви и принятии.
Фильм полон ярких красок, детского смеха, взрослой серьезности и веры в то, что человек человеку может быть другом.
КСТАТИ.
Космос манит российских кинематографистов. Этой весной вышла семейная лента «Моя собака — космонавт», события которой развиваются на космодроме Байконур в 1960 году. Картина рассказывает про мальчика Мишу, чья собака Белка отправляется в полет.