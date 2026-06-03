Доброта космических масштабов

Этот фильм рекомендован к просмотру всем, кто любит истории про Пеппи Длинныйчулок, ведь главная героиня — выросшая на космодроме рыжая кудрявая девчонка Машка (Азарелль Сенлис Ляфей). Ее папа (Михаил Тройник) на Международной космической станции. Пока он там, девочка приезжает в Санкт-Петербург к бабушке (Татьяна Догилева), чтобы учиться в школе. По пути она спасает раненую белку и без сомнений протягивает ладонь для рукопожатия бомжу (Константин Плотников). А в школе не вступает в заведенную иерархию, но относится ко всем так, как они того заслуживают. Это кино — неволшебная сказка, реалистичная утопия, музыкальное погружение в мир детства.