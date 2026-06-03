Украинец выловил из Балатона легендарного сома, которого берегли польские рыбаки

Несмотря на то что местные рыбаки, которые уважают статус рыбы, неоднократно отпускали ее после поимки, задержанный вместе с приятелем увез улов на автомобиле. Украинцу среди прочего вменяют жестокое обращение с животным из-за перевозки рыбы без доступа к воде. Местные рыболовные сообщества также отметили, что вылов рыбы с арендованного водного велосипеда является нарушением правил эксплуатации судна, передает Polsat News.