Украинец выловил из Балатона легендарного сома, которого берегли польские рыбаки

Польские правоохранители задержали в Варшаве 57-летнего украинского гражданина по подозрению в незаконном вылове рыбы. Мужчина при помощи удочки вытащил из озера Балатон 183-сантиметрового сома, считавшегося местной легендой на протяжении последних 20 лет.
Несмотря на то что местные рыбаки, которые уважают статус рыбы, неоднократно отпускали ее после поимки, задержанный вместе с приятелем увез улов на автомобиле. Украинцу среди прочего вменяют жестокое обращение с животным из-за перевозки рыбы без доступа к воде. Местные рыболовные сообщества также отметили, что вылов рыбы с арендованного водного велосипеда является нарушением правил эксплуатации судна, передает Polsat News.
Между тем СМИ сообщили, что Польша поддерживает инициативу Европейского союза, направленную на исключение граждан Украины призывного возраста из действующей системы временной защиты. Она была введена после начала российско-украинского военного конфликта.
Кроме того, украинские беженцы, не имеющие официального трудоустройства в Польше, больше не могут претендовать на получение детских пособий. Закон о помощи гражданам Украины, принятый в 2022 году, изначально предоставлял беженцам свободный доступ к польскому рынку труда и семейным пособиям.