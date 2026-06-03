Наука призывает понять и простить

А есть ли объективные научные подтверждения этого факта? Американские нейробиологи провели любопытный эксперимент. Каждому из 33 добровольцев проводили МРТ-сканирование мозга и одновременно показывали неприятные изображения, поясняя, что их ему выбрали двое других участников эксперимента. У человека складывалось впечатление, что эта парочка хотела ему насолить. Затем ему сообщали, что один из тех двоих имел смягчающие обстоятельства, определившие его поступок, и он просит прощения; второй же алиби не представил.