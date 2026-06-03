Ида Галич рассказала, что ее свадьба на 180 человек пройдет в горах

— У нас с Олегом получилась классная история. Про то, есть ли любовь после любви. Миллионы девочек смотрят и говорят: «О, так и у меня не все потеряно, я тоже найду своего принца, даже после какой-то первой неудачи», — приводит ее слова Super.ru.