Ида Галич рассказала, что ее свадьба на 180 человек пройдет в горах

Блогер Ида Галич активно готовится к своей предстоящей свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем. В интервью на ПМЭФ-2026 она поделилась, что церемония пройдет летом, а местом проведения выбраны горы.
— У нас с Олегом получилась классная история. Про то, есть ли любовь после любви. Миллионы девочек смотрят и говорят: «О, так и у меня не все потеряно, я тоже найду своего принца, даже после какой-то первой неудачи», — приводит ее слова Super.ru.
Ожидается, что на торжество соберется около 180 гостей, для которых будет организован специальный борт.
Кроме того, Галич призналась, что всегда мечтала о настоящем девичнике, но из-за напряженного графика не успевает его организовать.
Тем временем телеведущая Ксения Бородина поздравила супруга Николая Сердюкова с первой годовщиной брака. По словам Бородиной, за время совместной жизни им пришлось пройти через разные испытания, однако они только укрепили отношения. Телезвезда также отметила теплое отношение Сердюкова к ее дочерям Марусе и Теоне. Поклонники и друзья пары присоединились к поздравлениям в комментариях.