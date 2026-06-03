Додон: отмена безвизового режима с Россией ударит по 400 тысячам молдаван

Ранее KP.RU писал, что власти Молдавии в кулуарах рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией в рамках курса на сближение с ЕС, об этом заявил депутат парламента от социалистов Богдан Цырдя. Параллельно в парламенте обсуждается и судьба базового договора с РФ 2001 года, один из ключевых пунктов которого — признание Москвой территориальной целостности республики.