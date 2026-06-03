Швейным предприятиям Дона предложили комплекс льготных услуг

«Новое направление господдержки будет полезно не только производителям одежды, но и компаниям, работающим с мебельной обивкой, автомобильными чехлами, аксессуарами и другими швейными изделиями. Также оно востребовано швейными мастерскими и ателье», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.