Швейным предприятиям Дона предложили комплекс льготных услуг

Комплекс льготных услуг для швейных производств запустил центр «Мой бизнес» Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Поддержка оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Предприниматели могут воспользоваться услугами по оцифровке, реставрации и печати лекал, машинной вышивке, а также установке фурнитуры любой сложности. Все работы выполняет опытный конструктор с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения.
Льготные условия доступны субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере легкой промышленности. В эту категорию входят предприятия, занимающиеся производством текстиля, одежды, кожи и изделий из кожи.
«Новое направление господдержки будет полезно не только производителям одежды, но и компаниям, работающим с мебельной обивкой, автомобильными чехлами, аксессуарами и другими швейными изделиями. Также оно востребовано швейными мастерскими и ателье», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.
В дальнейшем перечень услуг планируют расширить. К уже доступным направлениям добавят изготовление принтов, разработку лекал и подготовку технической документации, включая конфекционные карты и спецификации.
Помимо этого, на базе центра «Мой бизнес» предприниматели уже сейчас могут бесплатно получить и другие меры поддержки: услуги по сертификации, маркировке, регистрации товарных знаков, патентованию, цифровизации и маркетинговому продвижению.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.