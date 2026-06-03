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Обновленную ретроэлектричку «Красная птица» запустили в Нижнем Новгороде

Пассажиры смогут ощутить ностальгию по советской эпохе.

Сегодня, 3 июня, восстановленная тематическая ретроэлектричку ЭР9Э № 618 «Красная птица» отправилась в первый рейс из Нижнего Новгорода в Семенов. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской магистрали.

Торжественный запуск ретроэлектрички «Красная птица» состоялся на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. В событии поучаствовали начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, и.о. министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев и другие.

«42 года назад, в октябре 1984 года, электропоезд ЭР9Е № 618 первым открыл пригородное движение по южному ходу магистрали, перевозя ежедневно тысячи пассажиров. Сегодня мы даем “Красной птице” вторую жизнь. Железнодорожники проделали огромную работу, чтобы каждый пассажир ретроэлектрички почувствовал ностальгию и смог вспомнить приятные моменты своей жизни», — подчеркнул Дорофеевский.

Напомним, что работы по восстановлению электропоезда заняли около полугода. Он состоит из четырех вагонов и выполнен в формате музея на колесах. Салоны стилизовали с соответствии с определенными темами: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий», «Любовь и голуби». Внутри пассажиры смогут увидеть подлинные предметы советской эпохи, в том числе печатную машинку, холодильник «ЗИЛ» 1960‑х годов и телефонную будку.

В будущем электричка будет курсировать по популярным туристическим маршрутам на ГЖД, а также использоваться для перевозки к местам проведения тематических мероприятий.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что с пассажиров нижегородских электричек, оплачивающих проезд в вагоне, будут взимать дополнительный сбор.