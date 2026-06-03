В Оренбурге отремонтируют мост через реку Сакмару

Мост через реку Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых отремонтируют в Оренбурге, сообщили в Министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Протяженность моста составляет 300 погонных метров. Он соединяет улично-дорожную сеть Оренбурга с федеральной трассой М-5 «Урал» и одновременно обеспечивает транспортную доступность нескольких населенных пунктов Оренбургского района — Подгородней Покровки, Соловьевки, Павловки и хутора Степановского.
Необходимость реконструкции связана с состоянием прежнего верхового моста через Сакмару. Сооружение было построено в 1965 году, однако уже в 1980-х годах пришло в аварийное состояние и было законсервировано.
На данный момент строители демонтировали изношенные конструкции, возвели шесть опор нового моста. В дальнейшем объект приведут новый мост сможет выдерживать тяжеловесные транспортные средства массой до 100 тонн. Кроме того, проект предусматривает уменьшение количества русловых опор. Такое решение позволит улучшить пропуск паводковых вод и снизить риск подтопления прилегающих территорий. Завершить реконструкцию планируется до конца этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.