Движение транспорта по Маслякова ограничили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ограничили движение транспорта по ул. Маслякова 3 июня 2026 года. Об этом сообщили в администрации города.
Проезд ограничен на участке от ул. Обозной до ул. Ильинской (при этом движение в таком напрвлении сохранено). Это связано с ремонтом дороги. Ограничения снимут, когда работы завершатся.
При движении со стороны Похвалинского следует выбрать объездной путь: по ул. Малой Ямской, Максима Горького, Ильинской. А со стороны Ильинской — по Малой Покровской с выездом на Маслякова.
Ранее сообщалось об ограничениях на еще двух участках дорог в Нижнем Новгороде.
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