В Орловской области создадут производство металлопроката

ООО «ЕВА-Металл» зарегистрировано 16 марта 2026 года в Мценске. Компания действует в сфере обработки металлов и нанесения покрытий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем с момента основания является Александр Адамов. Финансовые показатели общества за 2024 год не представлены.