Ученые обнаружили новый вид пауков, светящихся под ультрафиолетом

Международная группа ученых в рамках экспедиции в Анголу обнаружила десятки ранее не известных науке видов животных, включая флуоресцентного паука, который светится синим цветом под ультрафиолетом, а также еще одного паука, который способен мимикрировать под божью коровку. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу экспедиции Роба Тейлора.